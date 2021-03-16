Пять человек погибли из-за взрыва телевизора в Тамбовской области

В Тамбовской области выясняются обстоятельства гибели пяти человек в результате взрыва телевизора. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Отмечается, что хозяин дома 1971 года рождения, два его брата (1959 и 1967 года рождения), а также двое гостей - мужчина 1964 года рождения и женщина 1975 года рождения - выпивали в частном доме в одном из поселков. После застолья они легли спать.

Ночью в одной из комнат дома взорвался телевизор. Начался пожар, произошло сильное задымление. Находившиеся в доме люди отравились угарным газом и умерли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Прокуратура взяла расследование трагедии под контроль. Фото prizyv.ru