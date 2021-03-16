Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор может заблокировать Twitter на территории нашей страны через месяц, если руководство соцсети не удалит запрещенную информацию, доступную на платформе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России,

- сказал чиновник.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Тогда же в ведомстве впервые заявили о возможности полной блокировки работы соцсети. Фото fotocdn.net