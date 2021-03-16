Официальный курс евро опустился ниже 87 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 17 марта. Рубль укрепился к доллару и евро, следует из данных регулятора.

Так, курс евро на завтра снизился на 37 копеек до уровня в 86,99 рубля. Доллар также подешевел - на 27 копеек. Американская валюта стоит 72,96 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам валют, снизилась на 31 копейку до 79,27 рубля. Фото forex02.ru