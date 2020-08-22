От COVID-19 за сутки в России умерло более 100 человек

В России за сутки выявили 4921 нового заболевшего коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 951 897, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Умер еще 121 человек (накануне – 90), общее число смертей достигло 16 310. Выздоровели 6147 человек, за все время – 767 477.

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся: Москва – 687 (всего 256 513), Санкт-Петербург – 183 (35 011), Московская область – 161 (66 853), Ростовская область – 129 (15 761), Ставропольский край – 128 (10 869).

В Карелии за последние сутки заразилось 39 человек: в Петрозаводске – 19, в Кондопоге – 3, в Пряжинском районе – 2 (поселки Чална и Кинелахта), в Суоярви – 2, в Беломорске – 1, в Костомукше – 4, в Сегеже – 1, в Калевальском районе – 3 (Калевала – 2, поселок Куусиниеми – 1), в Питкярантском районе – 4 (поселок Харлу).

Добавим, что за минувшие сутки от нового вируса в Карелии умер мужчина 1953 года рождения. Подробнее об этом здесь.