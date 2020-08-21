Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в августе

На севере Европейской России, в том числе в Карелии, установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Вильфанда.

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды - 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже - 21-22 градуса",

- сказал Вильфанд.

В Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик, напомнив, что еще недавно там были заморозки.

"В Мурманске будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге - 23-25 градусов", - заключил Вильфанд.