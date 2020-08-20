Минобрнауки не намерено переносить начало учебного года в вузах

Перенос начала нового учебного года в вузах России на более поздний срок не запланирован. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. Также в ведомстве рассказали о том, смогут ли продолжить обучение иностранные студенты.

«Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации»,

- говорится в сообщении.

В 2019/20 учебном году в России обучение проходили около 300 тысяч иностранных студентов из Казахстана, Туркменистана, Китая, Украины, Индии и других стран. С начала эпидемии многие из них вернулись домой и продолжили учебу в дистанционном формате.

По сообщению министерства, сейчас вернуться в Россию могут граждане Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица, имеющие вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в перечисленных странах. После выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе двухнедельного карантина и сдачи теста на коронавирус, они смогут приступить к учебе.

Для иностранных студентов, которые не смогут вернуться в Россию к началу занятий, Минобрнауки совместно с вузами прорабатывает различные форматы начала учебного года. Среди них – дистанционное обучение.