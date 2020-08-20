Генпрокуратура РФ проверит подготовку школ к 1 сентября

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам проверить готовность школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку полноте выполнения органами власти и муниципалитетами мероприятий по подготовке объектов образования к началу нового учебного года, обоснованности выдачи заключений об их готовности, а также устранению выявленных недостатков. Особое внимание должно быть уделено вопросам поборов с родителей учеников, укомплектованности штата школ педагогами, наличия необходимой материально-технической базы и учебников, организации питания учеников.

По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования. Генпрокурор России Игорь Краснов взял под личный контроль вопросы готовности школ к 1 сентября.