Оперштаб Карелии отказался от публикации ежедневной сводки по Covid-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил о том, что с сегодняшнего дня меняется формат информирования жителей республики о ситуации с Covid-19.

Так, оперштаб отказался от публикации ежедневной сводки о количестве новых умерших и зараженных. Это связано со стабилизацией ситуации с эпидемией в Карелии, в том числе благодаря продолжающейся вакцинации и формированию коллективного иммунитета, также и у тех людей, кто уже переболел коронавирусом.

«В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации ежедневная публикация оперативной сводки исчерпала свою актуальность»,

- отметили в оперштабе.

При этом информация о состоянии с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему будет доступна ежедневно в форме таблицы на официальном сайте gov.karelia.ru, а также на информационных ресурсах министерства здравоохранения Карелии.

Кроме того, еженедельно о ключевых тенденциях в эпидемиологической обстановке на своей странице будет рассказывать министр здравоохранения региона. Фото userapi.com