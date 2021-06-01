Большого медведя сняли на видео рядом с Беломорском

Жительница Беломорска Римма Ремизова сняла на видео крупного медведя, прогуливавшегося вдоль дороги на окраине города. Ролик размещен в паблике «Беломорск. Официальная группа».

Очевидец рассказала, что, пока она доставала телефон и снимала блокировку, хищник уже углубился в лес.

Женщина отметила, что обычно совершает в этих местах пробежку, но больше делать это не рискнет. Она выразила надежду, что медведь не вернется к людному месту, иначе он может пострадать.