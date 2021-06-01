Неблагоприятные дни и часы июня 2021 года

В эти неблагоприятные дни у людей с ослабленным иммунитетом , страдающих хроническими заболеваниями, подверженных влиянию климата и изменений погоды, может ухудшиться самочувствие. Следует принять профилактические меры

3, четверг, с 13 до 15 часов

6, воскресенье, с 16 до 18 часов

9, среда, с 20 до 22 часов

13, воскресенье, с 21 до 23 часов

18, пятница, с 12 до 14 часов

24, четверг, с 22 до 24 часов

27, воскресенье, с 7 до 9 часов

29, вторник, с 9 до 11 часов

30, среда, с 11 до 13 часов

// Фото: doctor.rambler.ru