01 июня 2021, 00:00
Неблагоприятные дни и часы июня 2021 года
Когда следует принять профилактические меры, чтобы укрепить свое здоровье
В эти неблагоприятные дни у людей с ослабленным иммунитетом , страдающих хроническими заболеваниями, подверженных влиянию климата и изменений погоды, может ухудшиться самочувствие. Следует принять профилактические меры
3, четверг, с 13 до 15 часов
6, воскресенье, с 16 до 18 часов
9, среда, с 20 до 22 часов
13, воскресенье, с 21 до 23 часов
18, пятница, с 12 до 14 часов
24, четверг, с 22 до 24 часов
27, воскресенье, с 7 до 9 часов
29, вторник, с 9 до 11 часов
30, среда, с 11 до 13 часов
// Фото: doctor.rambler.ru