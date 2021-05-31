Публикуем лунный календарь стрижки волос на июнь 2021 ГОДА
Лунный календарь стрижек на июнь позволит выбрать благоприятные дни для визита к парикмахеру. Даже если вы не верите, что день стрижки реально оказывает влияние на рост волос и на ваше самочувствие, может, стоит просто взять и проверить это? А вдруг благоприятные для визита к парикмахеру дни действительно поднимут настроение. Проверьте!
Источник: календарь-стрижек.рф
1 июня. Время удачно для экспериментов с прической и своей жизнью.
2 июня. День хорошо подходит для стрижки — вы сможете получить желаемое.
3 июня. После посещения парикмахера ваше лицо станет красивее и выразительнее.
4 июня. Стрижка неблагоприятна. Может ослабнуть иммунитет, появиться болезни.
5 июня. День не подходит для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
6 июня. Прекрасный день для стрижки. Она принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
7 июня. После визита в парикмахерсккую ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
8 июня. Идеальный для стрижки день — вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
9 июня. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
10 июня. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.
11 июня. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
12 июня. Новая прическа может привлечь неприятные события и конфликты.
13 июня. Стрижка может вызвать болезни из-за дисбаланса энергий.
14 июня. Стричься не рекомендуется, так как это может привлечь в вашу жизнь различные страхи.
15 июня. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.
16 июня. Посетив парикмахерскую, можно привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
17 июня. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
18 июня. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.
19 июня. Не стригитесь, потому что это может вызвать неясность и запутанные ситуации.
20 июня. Прическа «одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.
21 июня. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
22 июня. Можете рискнуть, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.
23 июня. После посещения парикмахера вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
24 июня. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать материальное благополучие.
25 июня. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появиться острое чувство непонятного страха.
26 июня. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
27 июня. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью.
28 июня. Сегодня не стоит идти в парикмахерскую, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
29 июня. Хороший день, чтобы освежить прическу.
30 июня. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.// фото: zen.yandex.ru