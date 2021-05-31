Публикуем лунный календарь стрижки волос на июнь 2021 ГОДА

Лунный календарь стрижек на июнь позволит выбрать благоприятные дни для визита к парикмахеру. Даже если вы не верите, что день стрижки реально оказывает влияние на рост волос и на ваше самочувствие, может, стоит просто взять и проверить это? А вдруг благоприятные для визита к парикмахеру дни действительно поднимут настроение. Проверьте!

Источник: календарь-стрижек.рф

1 июня. Время удачно для экспериментов с прической и своей жизнью.

2 июня. День хорошо подходит для стрижки — вы сможете получить желаемое.

3 июня. После посещения парикмахера ваше лицо станет красивее и выразительнее.

4 июня. Стрижка неблагоприятна. Может ослабнуть иммунитет, появиться болезни.

5 июня. День не подходит для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

6 июня. Прекрасный день для стрижки. Она принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

7 июня. После визита в парикмахерсккую ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

8 июня. Идеальный для стрижки день — вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

9 июня. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

10 июня. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.

11 июня. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

12 июня. Новая прическа может привлечь неприятные события и конфликты.

13 июня. Стрижка может вызвать болезни из-за дисбаланса энергий.

14 июня. Стричься не рекомендуется, так как это может привлечь в вашу жизнь различные страхи.

15 июня. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

16 июня. Посетив парикмахерскую, можно привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

17 июня. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

18 июня. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

19 июня. Не стригитесь, потому что это может вызвать неясность и запутанные ситуации.

20 июня. Прическа «одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

21 июня. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

22 июня. Можете рискнуть, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.

23 июня. После посещения парикмахера вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

24 июня. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать материальное благополучие.

25 июня. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появиться острое чувство непонятного страха.

26 июня. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

27 июня. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью.

28 июня. Сегодня не стоит идти в парикмахерскую, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

29 июня. Хороший день, чтобы освежить прическу.

30 июня. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.// фото: zen.yandex.ru