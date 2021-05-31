31 мая 2021, 19:41
Общество

Продажа алкоголя во вторник в Карелии будет ограничена

В День защиты детей приобрести алкоголь в розницу нельзя будет в течение дня

Во вторник, 1 июня, в Карелии будет действовать запрет на продажу алкоголя. Жители и гости республики не смогут приобрести спиртное с 8 часов утра и до 23 часов вечера. Это связано с празднованием международного Дня защиты детей.

Розничная продажа запрещена на весь день, исключение составят   места общественного питания.

Аналогичный запрет региональных властей действует и 1 сентября. (фото vesma.today)

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День защиты детей
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