Продажа алкоголя во вторник в Карелии будет ограничена

Во вторник, 1 июня, в Карелии будет действовать запрет на продажу алкоголя. Жители и гости республики не смогут приобрести спиртное с 8 часов утра и до 23 часов вечера. Это связано с празднованием международного Дня защиты детей.

Розничная продажа запрещена на весь день, исключение составят места общественного питания.

Аналогичный запрет региональных властей действует и 1 сентября. (фото vesma.today)