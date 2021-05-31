31 мая 2021, 19:41
Продажа алкоголя во вторник в Карелии будет ограничена
В День защиты детей приобрести алкоголь в розницу нельзя будет в течение дня
Во вторник, 1 июня, в Карелии будет действовать запрет на продажу алкоголя. Жители и гости республики не смогут приобрести спиртное с 8 часов утра и до 23 часов вечера. Это связано с празднованием международного Дня защиты детей.
Розничная продажа запрещена на весь день, исключение составят места общественного питания.
Аналогичный запрет региональных властей действует и 1 сентября. (фото vesma.today)