На Неглинском кладбище после ремонта откроют памятник поэту Летонмяки

На Неглинском кладбище в Петрозаводске после ремонта откроют памятник на могиле Лаури Матвеевича Летонмяки. Его торжественно откроют 4 июня, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии.

Памятник был разрушен в 2010-х годах. Привести его в порядок удалось благодаря поддержке дорожно-строительной компании. Осенью 2020 года специалисты республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия с привлечением волонтеров провел субботник вокруг захоронения поэта.

Лаури Летонмяки – поэт, журналист, один из зачинателей советской литературы в Карелии. (фото monuments.karelia.ru)