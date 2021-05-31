Все больше петрозаводчан увлекаются интеллектуальными играми

Горожане все больше проявляют интерес к интеллектуальному досугу. Что же

такое квиз? Понятие берет начало в Англии. Quiz в переводе на русский означает «викторина». По сути, это интеллектуально-развлекательная игра, не требующая особой подготовки и проводится, как правило, в пабах за рюмкой чая или любого прохладительного напитка.

Вот именно такая игра проводится в Петрозаводске и называется она «Квизиум». Это увлекательный вечерний досуг в нашем городе. Участники отвечают на интересные вопросы вместе с друзьями, отдыхают и заряжаются эмоциями. В «Квизиум» уже играют много людей, и число любителей растет.

Причин роста популярности игры несколько:

- Быть умным - модно!

- Это доступно - не нужно проходить никаких отборов, просто приходите в ресторан и играете, совмещая вкусное с полезным.

- Это недорого. 350 рублей - вполне доступная цена.

- Это очень эмоционально!

- Любой игрок может быть полезным в команде.

- Все любят играть. Кто-то больше, кто-то меньше, но приятные воспоминания из детства часто связаны с играми!

У каждого есть возможность проявить свои интеллектуальные способности, окунувшись в соревновательную атмосферу «Квизиума».

«Квизиум» объединяет людей разного возраста и разных профессий. Вы можете прийти сюда в компании коллег, друзей или всей семьей. Это отличная возможность провести время с пользой в приятной атмосфере ресторана, заказав любимые напитки и блюда. Посмотреть расписание ближайших игр, выбрать и забронировать места можно посмотреть на сайте.

Ваша команда наверняка сразит всех конкурентов и займет призовое место. За это на «Квизиуме» дают призы и подарки от организаторов и партнеров.

А прямо сейчас почувствуйте себя игроком, попробуйте правильно ответить на вопрос одной из недавно прошедших игр «Квизиум».

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