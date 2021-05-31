Запрет на импортные корма ударит по здоровью домашних животных

Запрет на импорт кормов для домашних животных из США, Германии, Испании и других стран вызвал большой резонанс в зообизнесе. Предприятия отрасли уже попросили главу Минэкономразвития Максима Решетникова поспособствовать снятию ограничений. Как сообщает РБК, запрет на импорт кормов поэтапно вводит Россельхознадзор.

Россельхознадзор и раньше закрывал поставки с иностранных заводов, если в составе их продукции обнаруживались незарегистрированные ГМО-компоненты.

«Но в этом году принцип изменился: если нарушения найдены у отдельных предприятий, запрет вводится на поставки всех производителей из этой страны, в том числе тех, кто производит корма исключительно для домашних животных»,

- пояснил РБК Кирилл Дмитриев, председатель правления Союза предприятий зообизнеса, который объединяет производителей кормов для домашних животных, импортеров, специализированные розничные сети и ветеринарные клиники. Организация обратилась за помощью к министру. Представители объединения напомнили, что в России нет своего производства профессиональных кормов наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса «холистик» (используется множество натуральных ингредиентов), диетических кормов для животных с особенностями здоровья, а также лечебных кормов, жизненно необходимых для многих кошек и собак. Они завозятся из-за рубежа и продаются исключительно в специализированных зоомагазинах и ветеринарных клиниках.

Как предупреждают участники рынка, запрет импорта не создаст преимуществ для российских производителей, поскольку речь идет о нишевом продукте с высокой себестоимостью, но лишит кошек и собак необходимого для здоровья рациона, а также приведет к негативным последствиям для предприятий отрасли.

В частности, по прогнозам Дмитриева, это может вызвать рост цен на всю линейку кормов — обычных и профессиональных, а также приведет «к полному исчезновению специализированной розницы и частичному банкротству ветеринарных клиник, росту серого рынка и резкому снижению конкуренции».