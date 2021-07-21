Путин призвал не навязывать россиянам вакцинацию, но убеждать

Глава государства Владимир Путин назвал повышение темпов вакцинации от коронавируса в России главной задачей правительства. Также президент призвал не навязывать прививки россиянам, но убеждать в необходимости прививки. Об этом Путин сказал на совещании с членами правительства, передает «Интерфакс».

«Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии»,

- заявил президент.

Путин поручил подробно и квалифицировано разъяснять сложные вопросы, которые возникают у россиян по поводу вакцинации от коронавируса. Президент отметил, что «в большинстве своем люди понимают, что прививки делать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких».

«Здесь ничего нельзя навязывать, нам нужно объяснять»,

- подчеркнул лидер страны.

Отметим, что массовая вакцинация в России началась в январе. Позднее в ряде регионов, в том числе и в Карелии, ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. (фото m24.ru)