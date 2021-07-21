21 июля 2021, 15:23
Россия

Эвакуация жителей Найстенъярви отменена

Власти считают, что лесной пожар не угрожает населенному пункту в Суоярвском районе

Эвакуация жителей поселка Найстенъярви в Суоярвском районе отменена. Решение приняли 20 июля на районной комиссии по ЧС, так как угроза поселку снята. Для жителей Станции и Сплавучастка режим эвакуации сохраняется, сообщает сегодня правительственный паблик «Республика Карелия».

Официальная группа администрации Суоярвского района со ссылкой на местных жителей сообщает, что на вечер 20 июля практически все очаги в районе Найстенъярви потушены, осуществляется контроль и дежурство вдоль дорог.

В группе «Найстенъярвское сельское поселение» говорится, что по данным на три часа сегодняшнего дня лесной пожар в районе озера Женского стабилизировался, кромка стоит. В районе ЛЭП пожар локализован, тушат «Карелэнерго», арендаторы АО «Запкареллес» и добровольцы. Южная кромка между озером Сатинлампи и озером Маймалампи контролируется.

«Остается проблема в западной и юго-западной части, в сторону п. Суоеки, двигается умеренным фронтом. В эту часть требуются добровольцы. На данный момент там осуществляет работу 3 экскаватора, которые производят опашку минполос и расширяют дорогу»,

- сказано в сообщении группы. Предполагается прибытие 13 человек из федерального мобилизационного резерва для встречного отжига. Ожидается 50 человек воинской части Минобороны. Также организуют штаб по взаимодействию с волонтерами и добровольцами. (фото Георгий Чентемиров)

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