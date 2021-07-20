20 июля 2021, 21:16
Россия

Движение на трассе «Кола» остановится на 45 минут

В среду Ладожский мост разведут для пропуска судна

Ладожский мост через реку Нева в Кировском районе Ленобласти разведут в среду для пропуска яхты «Мария Кеч». В связи с этим движение транспорта на федеральной трассе «Кола» в течение 45 минут будет полностью перекрыто.

Движение будет ограничено 21 июля с 15:00 до 15:45, предупредили в Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов. (фото rg.ru)

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Метки: 
ладожский мост
трасса «Кола»
Ленобласть