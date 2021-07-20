Михаил Мурашко ответит на вопросы россиян о вакцинации

Михаил Мурашко в прямом эфире ответит на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса. Мероприятие пройдет в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной российским обществом «Знание». Об этом пишет сегодня «Лента.ру».

«Прямой эфир назначен на 21 июля в 16:00 по московскому времени. Его трансляцию можно посмотреть на официальном сайте «Знания» либо в его сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что любой желающий может направить вопросы главе Минздрава – для этого необходимо заполнить бланк на сайте. Позднее наиболее интересные и востребованные вопросы будут отобраны и озвучены в эфире.

Для справки: «Разберемся в вакцинах вместе» – новый российский проект, который должен помочь людям принять решение о вакцинации, с его помощью также будут развеяны мифы о прививках. Кроме того, специалисты раскроют нюансы, касающиеся вакцинации в регионах страны.

Добавим, по сообщению Минздрава Карелии, новая партия «Спутника V» поступила в Карелию 19 июля – 15600 доз. Вакцина немедленно распределена по медицинским организациям, что позволило продолжить иммунизацию населения против коронавирусной инфекции, в том числе в петрозаводских поликлиниках и прививочных пунктах, где наблюдается повышенный спрос на вакцину.

Всего в республике уже привились против коронавируса первым компонентом вакцины 134 676 человек – 46,3 % от числа граждан, подлежащих вакцинации. Вакцинировано 55065 граждан старше 60 лет – 41% от общего числа привитых от ковида. 93617 человек привиты полностью, первым и вторым компонентом. (фото ria.ru, Григорий Сысоев)