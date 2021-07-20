СК показал видео из особняка задержанного ставропольского полковника

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством главы ГИБДД по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова. Ранее федеральные СМИ сообщили о задержании Сафонова.

По сообщению следователей, в течение нескольких лет участники организованной группы изготавливали пропуска, которые за вознаграждение распространяли среди перевозчиков зерновых культур и инертных грузов на территории края. Пропуска позволяли владельцам транспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории региона, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД. В СК сообщили, что участники группы получили взятку на общую сумму более 19 миллионов рублей. Сотрудники полиции, ФСБ, нацгвардии провели обыски, изъяли деньги, дороги автомобили и документы.

«Алексей Сафонов и 6 участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны, следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу»,

- сообщает пресс-служба СК.

Также следователи показали видео особняка, двух припаркованных у дома автомобилей, внутренней обстановки и пачек денег, в том числе валюты.

По сообщению «Российской газеты», особняк на видео принадлежит Сафонову. (фото скриншот видео)