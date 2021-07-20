Двенадцать жителей Карелии наказали за экстремизм

С апреля по июнь двенадцать человек в Карелии привлекли к административной ответственности. Их наказали за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики организации, запрещенной на территории страны, за распространение экстремистских материалов, возбуждение ненависти либо вражды.

По сообщению МВД, двух человек признали виновными по двум административным материалам, по каждому из них назначен штраф - 1 000 рублей. Один из привлеченных к ответственности – подросток. Еще шестерым гражданам также придется заплатить по одной тысяч рублей.

Еще два человека из Сегежи и Кемского района получили штраф - 5 000 рублей. Жителю Пудожского района назначили штраф в 10 тысяч рублей. Жителя Олонецкого района арестовали на 10 суток. Всего в 2021 году к административной ответственности за экстремизм привлекли 15 жителей Карелии, составлено 18 административных материалов. (фото paperpaper.ru)