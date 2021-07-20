20 июля 2021, 17:37
Россия

Шойгу отправил военные вертолеты тушить лесные пожары в Карелии

Два вертолета Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО вылетели в район ЧС, где бушуют природные пожары

Авиация Западного военного округа поможет в тушении лесных пожаров в Карелии. Решение направит военные вертолеты принял министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковника Александр Журавлев. 

Помогать в тушении природных пожаров будут два вертолета Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО, оборудованные водосливными устройствами. Экипажи вылетели с аэродрома в Ленобласти.

«По прибытию в район ЧС незамедлительно приступят к оказанию помощи в тушении пожаров»,

- сообщает пресс-служба ЗВО.

Экипажи задействуют в мониторинге местности с воздуха, тушении очагов возгораний, переброске сотрудников лесопожарных служб, необходимых грузов и оборудования в районы, охваченные природной стихией. (фото источника)

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