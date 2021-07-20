20 июля 2021, 15:21
Россия

В Карелии открыт центр добровольческой помощи пожарным

В центре собирают продукты питания, воду и другие предметы необходимости для добровольцев и пожарных

В «Точке кипения» на проспекте Ленина, 31 в Петрозаводске открыт Центр добровольческой помощи пожарным. Он организован для координации добровольческой помощи пожарным и жителям республики. Об этом сегодня в соцсети написал глава региона. 

Центр объявил сбор вещей, продуктов питания и снаряжения, также создается база добровольцев, готовых помогать на местах. Также представлен список того, чем могут помочь люди. Нужны: строительные респираторы; защитные очки; вода бутилированная (0.5 л/1 л/2 л); сухпайки для волонтеров; тушёнка свиная; каша перловая с мясом; каша гречневая с мясом; сахар кусковой; чай чёрный в пакетиках; печенье; консервы рыбные, овощные и др.; тарелки глубокие; стаканчики; ложки большие; греча; макароны; спальные мешки; палатки; перчатки одноразовые; лопаты штыковые; ведра оцинкованные; топоры; постельное белье односпальное; одеяла шерстяные; подушки. Вещи принимают по будням с 9 до 18 часов в «Точке кипения».

«Многие люди выходят на связь и спрашивают, куда можно привезти бутилированную воду, продукты, товары первой необходимости, инструменты для тушения пожаров. Для объединения всех усилий создана горячая линия - 8 (900) 455-19-70. Она работает с 9 до 20 часов ежедневно»,

- написал Артур Парфенчиков.

Руководитель республики также сообщил нерадужную весть: «Согласно прогнозам синоптиков ситуация с пожарами может продлиться долго». (фото guns.allzip.org)

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