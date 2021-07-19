На помощь горящей Карелии прибыли десантники из Архангельской области

В понедельник в Карелию прилетели первые восемь пожарных из Архангельской области, сообщили в пресс-службе главы региона. Они сразу отправились на тушение лесного пожара в Пряжинский район. Вскоре в республику прибудут еще 15 десантников-пожарных из соседнего региона.

Также в Карелию приедут пожарные из Мурманской области. Спасателей направят на борьбу с лесными пожарами в Сегежском районе. Кроме того, Вологодская область также направит людей в нашу республику для борьбы с огненной стихией.

Ранее в Петрозаводск прибыли сто сотрудников МЧС России из Невского спасательного центра. Они отправились в поселок Найстенъярви в Суоярвском районе. Также в ликвидации огня задействован вертолет Ми-8.

Ранее губернатор республики обратился за помощью к федеральному центру. (фото источника)