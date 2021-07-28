Пожары больше не угрожают населенным пунктам трех районов Карелии

Все очаги лесных пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Олонецкого, Суоярвского и Сегежского районов полностью локализованы. С огнем борется группировка МЧС в составе 725 спасателей и 118 единиц спецтехники, сообщили в ведомстве.

Природный пожар бушует на острове Путсаари, с ним воюют 60 пожарных, оснащенных двумя катерами и семью мотопомпами. Задействованы также вертолеты Ми-8 и Ка-32 от МЧС России.

Авиация уже вылила на очаги пожара 246 тонн воды, было произведено 82 сброса. Огонь активно горит на площади 1,3 гектара. В МЧС считают, что он не перейдет на скит Сергия Валаамского и близлежащие постройки.

Всего сейчас на территории Карелии полыхают 29 природных пожаров. Они охватили площадь 15,300 гектаров. // Фото: МЧС Карелии