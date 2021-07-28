Залив Ляппяярви перестанут загрязнять, вода в Сортавале станет чистой

Качество питьевой воды в Сортавале после модернизации системы водоснабжения стало лучше. Власти обещают, что полностью завершат работы до окончания текущего года. Они собираются решить проблему сброса загрязненных стоков в залив Ляппяярви. Это существенно выправит экологическую ситуацию в городе, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Три главных объекта системы Сортавалы уже реконструировали: это водопроводная очистная станция и насосные первого и второго подъемов. Воду для жителей города берут из Ладожского озера, точнее - его залива Хиденселькя.

Водозабор перенесли в более глубокую часть залива, установили автоматические модульные насосные станции, смонтировали новые инженерные сети. Это позволило существенно улучшить качество воды.

Также готова водоочистная станция, способная очищать до 8500 кубометров. Благодаря этому расширится охват централизованного водоснабжения.

Вода будет проходить несколько этапов, прежде чем попадет в дома горожан. Это фильтрация самопромывными фильтрами с коагулянтами, ультрафиолетовое обеззараживание, обработка раствором гипохлорита натрия.

В третьем квартале этого года должны закрыть два последних места сброса неочищенных стоков в центре Сортавалы в залив Ляппяярви. Их направят на городские очистные, поставят автоматические канализационные насосные станции, проложат новые напорные и самотечные водоводы. // Фото: правительство Карелии