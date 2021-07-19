Отряды пожарных из других регионов прибывают в Карелию

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков все же попросил помощи в борьбе с лесными пожарами. В пресс-службе правительства республики сообщили, что он обратился к руководству МЧС России и главам соседних регионов.

При этом запланированную на понедельник поездку в Москву Парфенчиков отменил. Он в данный момент проводит экстренное заседание комиссии по ЧС. Напомним, жители республики в соцсетях давно уже просят власти обратиться к федералам.

В МЧС России откликнулись на просьбу Карелии и направили в республику колонну Невского спасательного центра. Она выдвинулась 18 июля, в составе формирования 100 бойцов и 13 единиц техники. С минуты на минуту отряд должен прибыть в республику.

В разные районы Карелии уже прибывают пожарные из Архангельской и Мурманской областей. Их отправят в Сегежский и Пряжинский районы. Кроме того, прибудут пожарные из Вологодской области. Также в регион направили пожарные поезда.

Сейчас на территории Карелии действует 25 лесных пожаров. Обстановку власти называют сложной. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте