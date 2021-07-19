Мэр заверил, что пожары не опасны для Петрозаводска, люди возмущены

Дым от пожаров в Пряжинском районе распространился и на соседние – Прионежский и Кондопожский. Задыхается от гари Петрозаводск. Но мэр города успокоил жителей на своей странице ВКонтакте. По словам Владимира Любарского, угрозы нет.

Он объяснил, что дым разносит по Карелии сильный ветер. В Прионежском районе леса уже не горят.

«С огнем борются пожарные Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, МЧС, арендаторы, волонтеры и местные жители. Прошу соблюдать спокойствие. Опасности для Петрозаводска нет», - написал Любарский.

К посту мгновенно стали оставлять возмущенные комментарии. Люди писали, что дышать очень тяжело, болит голова, стоит страшный запах, который не дает уснуть.

Многие не соглашались с тем, что нет угрозы. Ведь смогом дышат люди, в том числе дети, это очень вредно.

«От того, что для Петрозаводска нет опасности, меньше лесов не сгорит! Горит наша Карелия!», - сокрушался один из пользователей.

Многие требовали попросить наконец помощи у Москвы.

«Почему не просят помощи у федералов? Зачем этот вредный воздух вдыхать? За лес и зверушек душа болит. Правительство, откуда такое хладнокровие? Вы власть имущие, должны наводить порядок, создавать системы, которые будут работать четко и оперативно. И если сами не справляетесь - попросите помощи наконец!», - резко высказался житель города.

Люди считают, что местные власти плохо справляются с ситуацией. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте