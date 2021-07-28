«Паникеры и пораженцы». Как депутаты спорили о лесных пожарах Карелии

Текст, фото: Георгий Чентемиров

Парламент – не место для дискуссий. Абсурдный тезис, высказанный когда-то спикером Госдумы Борисом Грызловым, спустя много лет нашел неожиданный отклик в сердце депутата карельского Заксобрания Леонида Лиминчука. Народного избранника ранила тема лесных пожаров, которую обсуждали на внеочередной сессии ЗС РК 28 июля. Лиминчук почем-то решил, что, раз в регионе из-за пожаров введен режим ЧС, рассуждать на эту тему надо поменьше и потише.

Начал парламентарий с того, что предложил ограничить разговор о пожарах двадцатью пятью минутами. По его задумке, этого как раз хватило бы на то, чтобы выступили докладчики, а депутаты смогли бы задать по одному вопросу (!) от фракции. Когда Эмилия Слабунова напомнила, что проблема лесных пожаров сейчас главная и говорить о ней нужно столько, сколько потребуется, у Лиминчука засвербило.

– Налицо уход в политизацию. Это то, что нам надо сейчас меньше всего. Режим ЧС не подразумевает политической вакханалии. Мы должны пройти его вместе, собранно и четко, – сказал депутат. В итоге парламент проголосовал за регламент Лиминчука, но обсуждение все равно затянулось.

Министр природных ресурсов Андрей Карпилович начал с того, что Карелия подошла к пожароопасному сезону готовой: мощностей Центра охраны лесов хватило бы, если бы леса горели в «обычном» режиме. Но вот незадача – погода подвела, и гореть они стали куда активнее. В целом же все неплохо: группировка усилена, дополнительные деньги на борьбу с огнем получены и выделены, крупные пожары находятся под контролем.

Победный пафос сбили депутаты Заксобрания. Некоторые, возможно, этого даже не хотели.

– Надо поблагодарить главу республики и председателя Законодательного собрания, которые добились выделения средств, – начал было за здравие Валерий Шотуев. – Но в Суоярви на первом этапе возгорания вакханалия полная была. Тушили только жители, отстаивали поселок, возили воду в дырявых бочках, с ведрами бегали, с лопатами. Организации было, можно сказать, ноль.

– Вопросы борьбы с огнем оставим профессионалам, – возразил депутат Тимур Зорняков. – Все силы и средства очень грамотно распределяются по тем или иным территориям. Хотелось бы поблагодарить главу региона за то, что он организовал людей, которые принять участие в борьбе с пожарами. А то, что со стихией не удается справиться в короткие сроки, мы понимаем, что в Карелии происходят вещи достаточно аномальные.

Зорнякову напомнили: оставить борьбу с огнем профессионалам было бы очень неплохо, но именно их-то в Карелии и не хватает.

– Мне удалось присутствовать на тушении пожара в Хийденсельге. И там только случай помог, что ветер дул не в сторону населенного пункта. Я видел текущие ранцы с порванными лямками. Видел мальчишку, представителя лесхоза, растерянного… Он не понимал, что надо делать. В Суоеки до сих пор люди сидят на чемоданах, где собраны деньги, документы. Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо признать откровенно,

– сказал депутат Андрей Мазуровский.

Мазуровский стал первым на заседании, кто призвал благодарить не чиновников, делавших свою работу, а волонтеров, бросивших личные дела ради интересов республики. Кроме того, депутат потребовал увеличить зарплаты пожарным, которые сейчас за свой опасный труд получают позорно мало – на границе с МРОТ.

Тему продолжил депутат Евгений Ульянов.

– Мы слышим очень много позитивного – «Мы справились, мы контролируем…» Да ничего мы особо не контролируем. На самых напряженных участках есть помощь из других регионов, а в других местах жители и добровольцы работают. Центр охраны лесов развален. В этом году он был профинансирован на 7 месяцев. Руководители оттуда уходят, работники увольняются. Пожары тушат добровольцы, – повторил Ульянов.

– Это наша прямая ответственность за то, что происходит в лесах, – подытожила Эмилия Слабунова. – В том числе и за то, что там бегают девчонки с распущенными волосами, тушат пожары, взывают к профессионалам, которых не могут дождаться. В чате жителей Найстенъярви люди пишут круглые сутки – там-то и там-то горит, вызвали пожарных три часа назад, никого нет...

Система охраны разрушена, финансирование недопустимо низкое. Координация деятельности хуже некуда, об этом все местные жители говорят. Информационное сопровождение тоже не соответствует уровню опасности – не было ни горячих линий, ничего. Система на грани неуправляемости. Спасаемся только благодаря волонтерам, которые рискуют собой на пожарах, покупают оборудование, а при этом не находят поддержки со стороны органов власти.

Слабунова сообщила, что леса Московской и Ленинградской областей, площадь которых гораздо меньше карельских, охраняют куда более мощные группировки пожарных. Не выдержав потока критики в адрес карельских властей, депутат Леонид Лиминчук ударился в военную риторику.

– Режим ЧС не подразумевает легкого отношения к словам, когда паникеры и пораженцы пытаются в наше сознание включить этот императив. Сейчас Карелия едина, и люди, которые помогают властям – это не отдельные люди, это наше общество, которое вместе с властями помогает справиться с бедой. Ваши попытки представить, что все пропало… Ничего не пропало. Перед бедой все объединились и сражаются, как могут. У кого-то вы подрываете веру, у кого-то вы подрываете возможность воспринимать ситуацию адекватно.

Мы должны подавать сигнал, что все находится в наших общих руках. С вентилятором негативных эмоций на наших заседаниях нужно заканчивать,

– заявил Лиминчук.

Продуктивная мысль: оказывается, на сессиях Законодательного собрания нельзя говорить о плохом, особенно – в режим ЧС. Все должно быть гладко и позитивно. Логика не нова – примерно такую же тактику избрали организаторы визита главы российского МЧС в Найстенъярви. Ему там показали пожарный поезд, а местных жителей, яростно тушивших пламя на подступах к поселку, не показали; очевидно, побоялись подорвать у федерального министра веру в общую победу.

Слабунова предложила обратиться в Счетную палату, чтобы она проверила достаточность выделяемого Карелии финансирования на тушение лесных пожаров. Эту инициативу Законодательное собрание отклонило, хотя очевидно, что финансирование недостаточно – ведь именно по этой причине карельским властям сейчас дали денег на усиление пожарной охраны. Наверное, голосовавшие против депутаты не захотели, чтобы местный «вентилятор негативных эмоций» додул до Москвы. Тот факт, что жители Карелии дышат смогом, легко пережить, а вот загрязнять эмоциональную атмосферу кремлевским обитателям уже опасно для карьеры.