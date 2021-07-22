Власти Карелии назвали количество пожаров на вечер 22 июля

По данным на 16 часов 22 июля в республике действуют 28 пожаров в лесах на площади 9397,8 га, сообщили региональные власти.

Лес горит в Муезерском, Лахденпохском, Пудожском, Беломорском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Медвежьегорском районах. 10 пожаров на площади 447,3 га локализовано.

По официальным данным властей, к тушению привлечено около 900 человек и 160 единиц техники. Дополнительно 21 июля были привлечены 73 человека Минобороны России и 25 человек ФБУ «Авиалесоохрана». 22 июля власти Карелии приняли решение, что обстановка стабилизировалась и нет необходимости еще в 10 специалистах из Коми. (фото Олег Харсеев, kommersant.ru)