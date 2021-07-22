Житель Москвы пропал в Карелии

В Карелии пропал москвич Алексей Олегович Шаров, 1985 года рождения, сообщает паблик «ПСО «Доброспас».

Мужчина приехал в командировку в поселок Чална. 20 июля в 22:45 он должен был на такси уехать в Петрозаводск, чтобы заселиться в гостиницу. Не известно – уехал он из поселка или нет. Местонахождение мужчины с того дня не известно.

Приметы Алексея Шарова: рост примерно 190, крупного телосложения. Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону +79215281111.