Школьника будут судить за кражи с банковской карты

Школьник предстанет перед судом за кражи с банковской карты, сообщили сегодня в Следкоме.

15-летний юноша, несмотря на судимость, в марте в одном из поселков Пряжинского района обнаружил визитницу с деньгами и банковской картой. Школьник расплачивался чужой карточкой в магазинах. Последнюю покупку он не смог приобрести, так как на карте не хватило денег.

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении подростка. Наказание за преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. (фото parkerclub.ru)