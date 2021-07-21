Что где горит: власти доложили о пожарной обстановке в Карелии

Паблик правительства Карелии опубликовал сводки лесных пожаров, действующих в республике. Информация дана по состоянию на 10 часов утра. В республике много возгораний, площадь который достигает сотен метров, но угрозы населенным пунктам, по заверениям властей, нет.

Самый крупный пожар действует в Сегежском районе: в Волдозерском лесничестве пылают 1400 гектар леса. В Муезерском районе в Суккозерском лесничестве зафиксировали пожар площадью 900 гектаров. Почти 600 гектаров занял пожар в Сяпсинском лесничестве, расположенном в Пряжинском районе. Сотни гектаров леса горят в Калевальском и Беломорском районах.

В целом, по данным правительства, леса горят в Сегежском, Муезерском, Пряжинском, Беломорском, Калевальском, Прионежском, Олонецком, Лахденпохском, Медвежьегорском и Кондопожском районах. Карелия занимает пятое место по площади лесных пожаров среди всех российских регионов. 21 июля губернатор ввел в республике режим ЧС.