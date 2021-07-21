Более 7,3 тысяч га леса охвачено огнем в Карелии

В республике, по данным на 16 часов, бушуют 32 лесных пожара на площади 7 399 га. Леса горят в Олонецком, Прионежском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском и Суоярвском районах. 15 пожаров на площади 1010 га локализовано, сообщили в пресс-службе губернатора.

К тушению природных пожаров привлечено около 900 человек и 160 единиц техники. Дополнительно сегодня привлечены 85 человек Минобороны России и 25 человек ФБУ «Авиалесоохрана».

22 июля ожидается прибытие 10 человек из регионального лесопожарного центра Коми. С 20 июля в Карелии введен режим ЧС. (фото gismeteo.ru)