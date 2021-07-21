21 июля 2021, 17:53
Подросток попался на серии краж из частных домов в Карелии
14-летний форточник привлекал к незаконному промыслу и других детей
Подросток стал фигурантом уголовного дела о краже из четырех частных домов в деревне Нинисельга и в Пряже.
Преступления были совершены в период с февраля по апрель. По версии карельских следователей, 14-летний подросток забирался в дома через форточки. Его добычей была домашняя утварь, сообщили в СК.
В Пряжа юной вор вывез из незапертого сарая два велосипеда. К кражам он привлекал друзей-подростков, не достигших возраста уголовной ответственности. Обстоятельства преступлений устанавливаются. Расследование продолжается. (фото zen.yandex.ru)