Полиция Петрозаводска раскрыла мошенника из Интернета

Полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничестве. Его фигурант – 39-летний уроженец Петрозаводска, рассказали в МВД.

По версии стражей порядка, мужчина с 2018 по 2019 год похитил у граждан 479 тысяч рублей. Мужчина «заработал» на том, что предлагал в Интернете услуги по перевозке грузов. Мошенник находил жертв на сайтах объявлений. Среди потерпевших как физические лица, так и крупные коммерческие организации, причем не только из Карелии. Мужчина сам звонил жертвам по указанным в объявлениях телефонам. Перевозчик-обманщик отправлял клиентам по электронной почте фиктивные договоры с прописанными условиями, сроками поставок и реквизитом счета для предоплаты.

Заказчики оплачивали услуги, а коммерсант обналичивал деньги, не собираясь выполнять обязательства по контракту. Аферисту инкриминируют 13 эпизодов противоправной деятельности. Судьбу определит суд. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. (фото riavrn.ru)