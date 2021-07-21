21 июля 2021, 17:01
Происшествия

Полиция Петрозаводска раскрыла мошенника из Интернета

Мужчина заработал почти полмиллиона рублей на фиктивных перевозках грузов

Полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничестве. Его фигурант – 39-летний уроженец Петрозаводска, рассказали в МВД.

По версии стражей порядка, мужчина с 2018 по 2019 год похитил у граждан 479 тысяч рублей. Мужчина «заработал» на том, что предлагал в Интернете услуги по перевозке грузов. Мошенник находил жертв на сайтах объявлений. Среди потерпевших как физические лица, так и крупные коммерческие организации, причем не только из Карелии. Мужчина сам звонил жертвам по указанным в объявлениях телефонам. Перевозчик-обманщик отправлял клиентам по электронной почте фиктивные договоры с прописанными условиями, сроками поставок и реквизитом счета для предоплаты.

Заказчики оплачивали услуги, а коммерсант обналичивал деньги, не собираясь выполнять обязательства по контракту. Аферисту инкриминируют 13 эпизодов противоправной деятельности. Судьбу определит суд. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. (фото riavrn.ru)

Обсудить
просмотр
190601
Метки: 
мошенничество
перевозки
Полиция
новости Карелии