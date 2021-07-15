Жителей Найстенъярви эвакуировали из-за лесного пожара

Лесной пожар угрожает южной части поселка Найстенъярви Суоярвского района. В опасной зоне оказались 30 домов на двух улицах: Сплав-участок и Станция, эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей, сообщили сегодня в региональном МЧС.

Площадь лесного пожара – 30 гектаров. Из-за огненной стихии в районе во второй раз за июль ввели режим ЧС. 70 человек эвакуировали из опасной зоны. Девять человек, в том числе 6 детей, находятся в пунктах временного размещения. Все остальные – находятся у родных.

Аэромобильная группировка приведена в режим повышенной готовности. С трех часов ночи организован межведомственный оперативный штаб. В 05:15 в поселок направили оперативную группу главного управления МЧС по Карелии.

Всего привлечено 75 человек и 17 единиц техники, в том числе 23 спасателя. С утра планируется провести отжиг, создать минерализованные полосы. Для тушения лесного пожара в полосе отвода и подвоза огнетушащих веществ привлечен пожарный поезд со станции Суоярви. (фото rbc.ru)