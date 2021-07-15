Приятель обворовал уснувшего в бане молодого человека

23-летнего олончанина заподозрили в нехорошем поступке – краже борсетки с деньгами.

По версии полиции, подозреваемый выпивал вместе с 28-летним приятелем в бане. Когда друг заснул, молодой человек взял мужскую сумочку, где лежали семь тысяч рублей, и скрылся, рассказали в МВД.

Фигурант уголовного дела сознался в краже. Деньги он успел потратить. Молодой человек раскаялся и пообещал возместить ущерб. (фото time56.ru)