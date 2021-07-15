«Опель» и «Митсубиши» в одну ночь сгорели в Карелии

За ночь в Карелии дважды горели автомобили. Первое огненное происшествие случилось в Петрозаводске. 15 июля в 00:51 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о горящем легковом автомобиле у дома на улице Лесной.

Прибывшие к месту вызова пожарные быстро справились с огнем. В результате пожара в автомобиле Mitsubishi Lancer были повреждены моторный отсек и салон. По предварительным данным, иномарка загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.

Еще одна машина горела ночью в 03:44 в поселке Кестеньга Лоухского района. К приезду спасателей автомобиль Opel Vectra был объят пламенем, и спасти его было уже невозможно. Огонь значительно повредил иномарку. Специалисты устанавливают причину возгорания. (фото gov.kz)