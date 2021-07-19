19 июля 2021, 18:06
Трассу «Кола» снова перекрыли из-за бушующего лесного пожара
Огонь подошел вплотную к трассе на границе Сегежского и Медвежьегорского районов
Участок федеральной трассы «Кола» на границе Медвежьегорского и Сегежского районов вновь перекрыт. Об этом сегодня в своем аккаунте сообщила представитель Segezha Group Натали Карапетян.
«Вновь перекрыта федеральная трасса «Кола» на 652 км (на границе Медвежьегорского и Сегежского районов)»,
- написала она.
Пожар бушует вдоль магистрали, спасатели борются со стихией.
«Воздержитесь от поездок. Высока вероятность огромных пробок на дороге!» - предостерегает Карапетян.
18 июля едкий дым от горящих лесов уже останавливал движение на участке трассы 649-660 км. Движение было возобновлено поздней ночью. (скриншот youtube.com)