Трассу «Кола» снова перекрыли из-за бушующего лесного пожара

Участок федеральной трассы «Кола» на границе Медвежьегорского и Сегежского районов вновь перекрыт. Об этом сегодня в своем аккаунте сообщила представитель Segezha Group Натали Карапетян.

«Вновь перекрыта федеральная трасса «Кола» на 652 км (на границе Медвежьегорского и Сегежского районов)»,

- написала она.

Пожар бушует вдоль магистрали, спасатели борются со стихией.

«Воздержитесь от поездок. Высока вероятность огромных пробок на дороге!» - предостерегает Карапетян.

18 июля едкий дым от горящих лесов уже останавливал движение на участке трассы 649-660 км. Движение было возобновлено поздней ночью. (скриншот youtube.com)