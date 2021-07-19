ГИБДД провела несколько сотен автомобилей сквозь задымленную «Колу»

Сотрудники ГИБДД помогли автомобилистам пройти сквозь задымленные участки трассы в Сегежском районе в минувшее воскресенье. О нулевой видимости из-за лесных пожаров сообщили жители региона. На участок дороги вблизи дачного кооператива «Медвежье» и поселка Волдозеро для регулирования движения направился экипаж ДПС. Автопатрули взяли под контроль также участок федеральной трассы «Кола», где огонь вплотную подступил к проезжей части.



Накануне вечером, 18 июля, часть трассы «Кола» была закрыта для движения машин. На границе Сегежского и Медвежьегорского районов и прилегающих территорий инспекторы информировали водителей об обстановке и предлагали проехать в безопасные места -парковки, кафе, АЗС и другие. Но большинство автомобилистов решили дождаться улучшения ситуации на дороге. К 22 часам огонь отвели от трассы, но задымленность сохранялась. Образовался затор из машин.

Сотрудники ГИБДД сопровождали машины небольшим колоннами до участка, где была не такая сильная задымленность. По сообщению дорожного ведомства, к двумя часам ночи в экстремальных условиях в общей сложности было выведено несколько сотен машин, затор был ликвидирован. Те сотрудники ГИБДД, которые не были заняты в обеспечении дорожной безопасности, пришли на помощь пожарным.

Сейчас обстановка на федеральной трассе стабилизирована и находится под контролем Госавтоинспекции. (фото источника)