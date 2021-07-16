На пьяных водителей устроят облаву в Петрозаводске

Госавтоинспекция анонсировала очередную облаву на пьяных водителей в Петрозаводске. Массовые проверки на дорогах столицы Карелии пройдут в субботу, 17 июля.

За полгода в карельской столице произошло четыре аварии с участием нетрезвых водителей, пять человек получили травмы. От управления отстранили 350 водителей, находившихся в состоянии опьянения, сообщили в ведомстве.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность, а за повторное нарушение - уголовная. (фото источника)