Более 60 человек пытаются справиться с пожаром в Сегежском районе

Одним из наиболее сложных остается пожар в Сегежском районе, написал в своем аккаунте глава Карелии по итогам комиссии по противодействию чрезвычайным ситуациям.

В Надвоицком лесничестве из-за сильного ветра вечером 23 июля была разорвана кромка пожара, в трех местах образовались очаги. Тушат огонь 61 человек и девять единиц техники. Артур Парфенчиков направил в район первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Алексея Щепина.

В Карелии 24 июля действуют 18 лесных пожаров на площади 10926 га, из них 9 – локализованы (на площади более 4 тысяч га), по остальным работы по локализации продолжаются. (фото russian.rt.com)