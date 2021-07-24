Площадь лесных пожаров превысила 10,9 тысяч га в Карелии

По данным республиканских властей на полдень субботы, в Карелии действуют 18 лесных пожаров на площади 10926 га.

Лес горит в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Питкярантском районах. Девять пожаров на площади 4185 га локализованы.

К тушению привлечено около 800 человек и 135 единиц техники. Карельские леса патрулируют с воздуха. С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 258 лесных пожаров на площади 14486,4 га. (фото скриншот видео)