24 июля 2021, 13:58
Мужчина сбежал из магазина с бутылкой крепкого алкоголя
Полиция возбудила уголовное дело поле грабежа в магазине в Сортавальском районе
В Сортавальском районе ограбили магазин. Мужчина взял со стеллажа бутылку крепкого алкоголя, а оплачивать не стал. Кассир попыталась помешать грабителю, но тот скрылся в ближайших дворах. Ущерб оценили в 340 рублей, сообщили в МВД.
Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Мужчина сознался и сказал, что у него не было денег, а спиртное он выпил. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. (фото cocoparisienne, pixabay.com)