Замначальника угрозыска застрелили в Ставрополе

В Ставрополе убили замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции, пишет «Фонтанка.ру».

Нападавший в перчатках и масках выпустил несколько пуль в оперативника. Преступление было совершено вечером 23 июля на парковке недалеко от дома, где жил погибший. Издание со ссылкой на различные телеграм-каналы написало, что нападение произошло на улице Южный Обход. Мужчина получил девять ранений. Он умер в реанимации. Расстрел полицейского попал на видео (18+). Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. Машину позднее нашли брошенной на 289-м километре трассы «Кавказ». В салоне было двое. Они ушли пешком. В девяти районах края введен план «Сирена». (фото скриншот видео)