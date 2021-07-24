Власти Карелии найдут еще 50 миллионов на борьбу с лесными пожарами

Власти республики в связи с ЧС выделили из резервного фонда правительства Карелии дополнительные средства на организацию авиапатрулирования, покупку пяти квадрокоптеров, 15 терминалов спутниковой связи, 140 носильных радиостанций. Деньги направлены на закупку горюче-смазочных материалов и организацию питания спасателей.

Власти региона прорабатывают вопрос перераспределения бюджетных средств и направления еще 50 миллионов рублей на тушение пожаров. Об этом сегодня по итогам комиссии по противодействию чрезвычайным ситуациям в своем аккаунте сообщил губернатор Артур Парфенчиков. Решение о перераспределении денег из бюджета рассмотрят на внеочередной сессии парламента республики.



Парфенчиков поручил карельскому Минздраву следить за состоянием здоровья участников тушения пожаров и оказать им необходимую помощь.



Третий класс пожарной опасности сохраняется в Беломорском районе, четвертый в Кондопожском и Сортавальском районах, на остальной территории Карелии – первый и второй класс.

«Однако период небольшого похолодания и кратковременных дождей закончился. Прогнозы метеорологов неутешительны - в Карелию снова придет жара»,

- написал руководитель региона, пообещав сохранить все основные силы и группировки до окончания режима ЧС. (фото скриншот видео)