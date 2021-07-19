19 июля 2021, 19:45
Происшествия

Трое пожарных пострадали во время борьбы с огнем в Суоярвском районе

Бригады скорой помощи направлены из Петрозаводска в Суоярвский район, где бушуют серьезный лесной пожар

Две бригады скорой помощи из Петрозаводска направлены в Суоярвский район, где сейчас бушуют лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Трое пожарных уже обратились в фельдшерско-акушерский пункт. После оценки состояния, их доставили в Петрозаводск, где пожарным окажут офтальмологическую помощь. При необходимости специалисты Суоярвской ЦРБ окажут пострадавшим и стационарную помощь, в учреждении подготовлено отделение.

Бригада скорой помощи Суоярвской ЦРБ дежурит в поселке Найстенъярви. Также бригады скорой помощи Сегежской и Пряжинской ЦРБ дежурят на трассе «Кола» рядом с местами лесных пожаров.

Сегодня в МЧС Карелии сообщили, что в Суоярвском районе площадь пожара составляет 800 га. По официальным данным, на месте пожара работают два вертолета Ми-8, привлечены три пожарных поезда. 19 июля в 14:05 к месту пожара прибыли 100 человек и 13 единиц техники Невского спасательного центра. К ликвидации ЧС привлечено 277 человек, 56 единиц техники, в том числе от МЧС России − 176 человек, 27 единиц техники, а также беспилотники. (фото borvedomosti.ru)

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