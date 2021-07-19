Огонь от лесных пожаров угрожает поселку Суоёки в Суоярвском районе

Огонь вплотную подошел к небольшому поселку Суоёки, входящему в состав Найстенъярвского сельского поселения, где в последние дни бушевал серьезный лесной пожар и проводилась эвакуация местных жителей. О критической ситуации в Суоярвском районе нашему изданию сообщили читатели.

Пожар бушует в трех километрах от Суоёки, в котором проживает около ста человек. Очаг возгорания находится в районе 25 километра железной дороги, при этом горит уже несколько дней. Как сообщил наш собеседник, ветер сейчас дует в противоположную сторону от поселка, но, если он изменит направление, то огонь пойдет на населенный пункт.

По словам нашего собеседника, нет никакой организации тушения огня, пожарный поезд разрывается между двумя населенными пунктами, где бушуют пожары. Собеседник с неуверенностью сообщил, что в поселке есть одна пожарная машина. Но этих мощностей явно недостаточно, чтобы остановить разгорающееся пламя. Ситуация в поселке критическая. Жители просят оказать населенному пункту экстренную помощь. (фото regnum.ru)