19 июля 2021, 19:05
Происшествия

Огонь от лесных пожаров угрожает поселку Суоёки в Суоярвском районе

Местные жители просят спасти населенный пункт, к которому вплотную подошел лесной пожар

Огонь вплотную подошел к небольшому поселку Суоёки, входящему в состав Найстенъярвского сельского поселения, где в последние дни бушевал серьезный лесной пожар и проводилась эвакуация местных жителей. О критической ситуации в Суоярвском районе нашему изданию сообщили читатели.

Пожар бушует в трех километрах от Суоёки, в котором проживает около ста человек. Очаг возгорания находится в районе 25 километра железной дороги, при этом горит уже несколько дней. Как сообщил наш собеседник, ветер сейчас дует в противоположную сторону от поселка, но, если он изменит направление, то огонь пойдет на населенный пункт.

По словам нашего собеседника, нет никакой организации тушения огня, пожарный поезд разрывается между двумя населенными пунктами, где бушуют пожары. Собеседник с неуверенностью сообщил, что в поселке есть одна пожарная машина. Но этих мощностей явно недостаточно, чтобы остановить разгорающееся пламя. Ситуация в поселке критическая. Жители просят оказать населенному пункту экстренную помощь. (фото regnum.ru)

Ранее в этом сюжете:

Трассу «Кола» снова перекрыли из-за бушующего лесного пожара
подробнее...
Чиновникам поручили скосить траву и убрать мусор из-за угрозы пожаров
подробнее...
На помощь горящей Карелии прибыли десантники из Архангельской области
подробнее...
ГИБДД провела несколько сотен автомобилей сквозь задымленную «Колу»
подробнее...
Глава Карелии поручил облететь территорию и составить план тушения
подробнее...
Отряды пожарных из других регионов прибывают в Карелию
подробнее...
Мэр заверил, что пожары не опасны для Петрозаводска, люди возмущены
подробнее...
Движение на трассе «Кола» восстановили глубокой ночью
подробнее...
Найстенъярви чудом удалось отстоять, но пожаров становится все больше
подробнее...
Волонтеры покинули поселок Найстенъярви и больше не могут помочь
подробнее...
На трассе «Кола» закрыли движение из-за дыма от пожаров
подробнее...
Огонь ворвался на улицы Найстенъярви, людей срочно эвакуируют
подробнее...
Пожары в Карелии видны из космоса, в МЧС советуют закрывать окна
подробнее...
В Карелии на данный момент борются с 22 лесными пожарами
подробнее...
Артур Парфенчиков попросил не выходить на улицу и не ходить в леса
подробнее...
В Сегежском районе из-за разгула огня в лесах ввели режим ЧС
подробнее...
Жителям Петрозаводска объяснили, что запах гари для них не опасен
подробнее...
Огонь охватил леса Сегежского района, власти ввели режим ЧС
подробнее...
Силы МЧС брошены на тушение горящего леса под Петрозаводском
подробнее...
В Эссойле ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара
подробнее...
Дым от лесных пожаров окутал Петрозаводск
подробнее...
Жителей Найстенъярви эвакуировали из-за лесного пожара
подробнее...
Режим ЧС введен в Суоярвском районе Карелии
подробнее...
Обсудить
просмотр
190511
Метки: 
суоярвский район
Суоеки
новости Карелии
лесной пожар
Найстенъярви