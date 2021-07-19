19 июля 2021, 18:19
Жительница Карелии решила сократить путь и попала под поезд
Женщина получила травму на железной дороге и была госпитализирована
Жительница Карелии получила травму ноги на железной дороге в Кондопоге. Сообщение о ЧП поступило в транспортную полицию в минувшие выходные. Сотрудники Петрозаводского линейного отдела на транспорте проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.
Известно, что 34-летняя местная жительница возвращалась домой после купания в озере недалеко от железнодорожной станции.
Женщина решила сократить путь и перелезть под вагоном грузового поезда. В этот момент состав начал двигаться. В итоге женщина получила травму левой стопы, ее доставили в больницу. (фото 74.ru)